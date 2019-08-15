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英國反對黨工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)促請各反對黨與保守黨內部支持留歐的議員聯手，共同推翻保守黨首相約翰遜(Boris Johnson)的政府，避免後者在10月31日無協議下脫離歐盟。

郝爾彬指出，將於國會復會後的最短時間內提出不信任動議，希望所有反對約翰遜不惜無協議下脫離歐盟的議員支持，推翻政府及重新選舉。

不過，英國政界人士相信，郝爾彬成功實施上述策略有一定難度，因為部分反對派議員不希望工黨可以上台執政。

另外，約翰遜促請歐盟改變態度，作出妥協以達成新的脫歐協議。



