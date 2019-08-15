訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 08:05 時事脈搏 國際財經

英工黨促聯手拉約翰遜下台 避無序脫歐

英國反對黨工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)促請各反對黨與保守黨內部支持留歐的議員聯手，共同推翻保守黨首相約翰遜(Boris Johnson)的政府，避免後者在10月31日無協議下脫離歐盟。

郝爾彬指出，將於國會復會後的最短時間內提出不信任動議，希望所有反對約翰遜不惜無協議下脫離歐盟的議員支持，推翻政府及重新選舉。

不過，英國政界人士相信，郝爾彬成功實施上述策略有一定難度，因為部分反對派議員不希望工黨可以上台執政。

另外，約翰遜促請歐盟改變態度，作出妥協以達成新的脫歐協議。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。