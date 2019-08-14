國際財經

美國和英國最具指標性的長短債組合，孳息曲線同時出現倒掛，觸發投資者憂慮全球經濟放緩，美國甚至已發出衰退警號，而中美貿易戰前景又未明，資金泊入避險資產。美股道指受銀行股下跌拖累，以貼近全日最低位收市大瀉800點，歐洲主要股市跌幅介乎逾1%至逾2%。

特朗普轟儲局急於加息

此外，美國總統特朗普再次在Twitter發文炮轟聯儲局，批評聯儲局急於加息，當局應有所行動，強調儲局是美國的中央銀行，而非全球的央行。

美國10年期與2年期國債孳息曲線周三出現倒掛，10年期債息低見1.5708厘，低於2年期國債的1.5771厘，是2007年6月以來首見；過去50年來，美國經濟都在長短債息倒掛後出現衰退，只有一次例外，而10年與2年期債息這組合，向來極具指標性。美國30年期國債孳息更創新低，報2.0139厘。分析師指按以往慣例，10年長債與2年期短債孳息倒掛，意味美國可能在6至18個月後衰退。

債息倒掛令銀行股首當其衝，美銀和花旗的股價收市跌幅分別擴大至4.69%和5.28%，高盛和摩根大通亦瀉約4.20%；標普的地區銀行股ETF指數跌3.72%。此外，美國百貨公司Macy's第二季業績遜預期，股價大跌逾13%。道指收市報25479點，跌800點或3.05%，單日跌幅創去年12月4日以來最大；道指尾段曾挫808點，盤中低見25471點；早段則一度高見26035點，跌幅只有244點；道指30隻成分股收市全部下滑，其中陶氏急挫5.91%，為跌幅最大的成分股。標指收市挫2.93%，報2840點。納指亦瀉3.02%，收報7773點。

歐洲市場全線偏軟，歐洲股市Stoxx 600指數收市下滑1.68%；德、法兩地股市挫逾2%，英股跌1.42%。英國的10年期國債孳息低於2年期國債息，是金融海嘯以來首見。此外，德國第二季國內生產總值(GDP)因出口驟降而收縮0.1%，是2008至2009年衰退結束以來首次錄得季度收縮。

日圓兌美元再升穿106關

美滙指數反覆，美市尾段倒升0.22%，報98.03；在避險資金支持下，日圓兌每美元再度升穿106關口，報105.98，漲0.71%；歐羅先升後跌0.32%，報1.1136美元；英鎊受惠上月消費物價升幅較預期好，曾漲0.34%，其後升幅蒸發，報1.2054美元。紐約12月期金受資金追捧，收市上揚至每盎斯1527.8美元，升幅達0.9%。

國際油價則受中國和德國的疲弱經濟數據拖累，紐約期油收市挫3.3%，每桶報55.23 美元；布蘭特期油跌3%，至每桶59.48美元。

經濟數據方面，美國7月份進口價格意外按月升0.2%，較分析師預測的下跌0.1%為佳；7月出口價格按月增0.2%，好過預期跌0.1%，反映美國通脹仍然溫和。