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今日 04:01 國際財經

國際油價急挫3% 止四連升

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美國原油庫存意外上升，加上中國與歐洲經濟數據欠佳，以及美國債息出現倒掛，都牽動市場對全球經濟衰退的憂慮升溫，外圍油價錄得5個交易日以來首度回落。

紐約9月期油收市跌1.87美元或3.3%，每桶報55.23美元。倫敦布蘭特10月期油收市跌1.82美元或3%，每桶報59.48美元。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加158萬桶，市場預期為減少277.5萬桶。期內，汽油庫存減少141.2萬桶，預期為增加2.5萬桶；精煉油庫存減少193.8萬桶，預期為增加98.5萬桶。

此前，中國公布7月工業產值按年升幅放緩至4.8%，是逾17年以來最低；7月零售銷貨值升幅也放緩至7.6%。另外，歐羅區次季經濟增幅放緩至0.2%，德國更錄得0.1%收縮。

另外，美國10年期國庫券孳息率較2年期孳息率低，市場稱為債息曲線倒掛。數據揭示美國經濟衰退風險升溫，美國股市急挫。

Tyche Capital Advisors管理成員Tariq Zahir表示，市場聚焦在債息倒掛的現象，擔心經濟衰退來臨，重創原油需求，導致油價顯著下滑。

ClipperData商品研究主管Matt Smith指出，美國原油庫存上升是受到煉油廠減產、進口原油量上升等因素交互影響，也反映市場需求疲弱。

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