國際財經

美國債息曲線倒掛，牽動市場對經濟衰退的憂慮升溫，資金流向避險貨幣，日圓與美滙呈強。

日圓兌美元滙價尾段升0.74%，每美元報105.93日圓。ICE美滙指數升0.17%至97.978。

較早時，美國10年期國庫券孳息率較2年期孳息率低，市場稱為債息倒掛。數據揭示美國經濟衰退風險上升，美國股市急挫，資金流向避險產品。

此前，中國公布7月工業產值按年升幅放緩至4.8%，是逾17年以來最低；中國7月零售銷貨值升幅也放緩至7.6%；另外，歐羅區次季經濟增幅放緩至0.2%，德國更錄得0.1%收縮。