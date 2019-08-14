美國債息曲線倒掛，牽動市場對經濟衰退的憂慮升溫，資金流向避險貨幣，日圓與美滙呈強。
日圓兌美元滙價尾段升0.74%，每美元報105.93日圓。ICE美滙指數升0.17%至97.978。
較早時，美國10年期國庫券孳息率較2年期孳息率低，市場稱為債息倒掛。數據揭示美國經濟衰退風險上升，美國股市急挫，資金流向避險產品。
此前，中國公布7月工業產值按年升幅放緩至4.8%，是逾17年以來最低；中國7月零售銷貨值升幅也放緩至7.6%；另外，歐羅區次季經濟增幅放緩至0.2%，德國更錄得0.1%收縮。
今日 03:22 國際財經
美國債息曲線倒掛，牽動市場對經濟衰退的憂慮升溫，資金流向避險貨幣，日圓與美滙呈強。
日圓兌美元滙價尾段升0.74%，每美元報105.93日圓。ICE美滙指數升0.17%至97.978。
較早時，美國10年期國庫券孳息率較2年期孳息率低，市場稱為債息倒掛。數據揭示美國經濟衰退風險上升，美國股市急挫，資金流向避險產品。
此前，中國公布7月工業產值按年升幅放緩至4.8%，是逾17年以來最低；中國7月零售銷貨值升幅也放緩至7.6%；另外，歐羅區次季經濟增幅放緩至0.2%，德國更錄得0.1%收縮。
|下一篇：
|中國傳嚴限進口黃金 阻外滙流失
|上一篇：
|國際金價升超過13美元 逾六年新高