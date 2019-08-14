國際財經

亞洲及歐洲經濟數據疲軟，華爾街投資者憂慮全球經濟放緩，加上美國10年期與2年期國債孳息率出現倒掛，被視為經濟衰退的強烈訊號，不利投資氣氛，美股低開低走，道指中段持續尋底，續下滑超過600點，三大指數齊挫逾2%，銀行股受壓，花旗集團股價一度插水超過5%。

截至本港時間凌晨約零時05分，道指報25647點，跌632點或2.41%；標普500指數報2854點，跌71點或2.45%；納指報7786點，跌229點或2.87%。

減息預期拖累 銀行股受挫



減息預期令銀行股全線受壓，花旗集團股價現時挫4.97%，稍早時跌幅超過5%，高盛與摩根大通都下滑3.8%。油股跟隨油價大跌，埃克森美孚與雪佛龍齊挫逾3%。

美國2年期國債孳息率一度較10年期國債孳息率高出1點子，為10多年來首次出現兩者孳息率倒掛的現象，反映出經濟衰退的強烈預警訊號。投資者認為，國債孳息率倒掛現像極為重要，因為這一衰退指標能夠反映出緊縮性貨幣政策限制了經濟增長與通脹壓力。國債孳息率倒掛現象表明市場普遍預期近期內經濟增長將會嚴重放緩，甚至出現萎縮。

10年期美國國債孳息率現時下降11.6點子，至1.589%，為至少自2016年10月以來的最低水平；2年期國債孳息率下降9.4點子，至1.579%；30年期國債孳息率下降12.2點子，至2.039%，創歷史新低。

聯邦基金利率期貨顯示，市場估計9月減息0.5厘的機會減至18.8%，而減息0.25厘的機會則升至81.2%，篤定減息0.25厘。

亞歐經濟數據疲軟，令市場擔憂全球經濟增長放緩。中國稍早公布的7月工業增加值增速、固定資產投資及零售增速，全遜於市場預期；其中，全國規模以上工業增加值按年增長4.8%，創2002年2月以來最低水平。德國第二季經濟萎縮0.1%，為該國經濟自2018年第三季以來第二次出現下滑。

油價急挫，紐約9月期油暫下滑4.80%，每桶報54.36美元，稍早時低見54.14美元；倫敦布蘭特10月期油回落4.32%，報58.65美元，盤中低見58.38美元。