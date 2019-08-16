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中美貿易戰早陣子劍拔弩張，外界都擔心經貿磋商再度不歡而散，影響經濟及股市；然而，華府突然伸出橄欖枝，押後對部分中國貨品徵收新關稅。消息帶動美股周二顯著反彈，港股昨天也受惠高開，惟因內地經濟數據差，恒指其後曾挫至1月4日以來新低25197點。

中美貿易談判過程起伏一直頗大，5月距離達成協議尚欠臨門一腳，美國總統特朗普卻高調批評貿談進展太緩慢，原本市傳5月10日簽署協議，結果當天反成加徵中國進口貨品關稅生效日期！6月底「習特會」後，雙方7月底在上海重返談判桌，怎料特朗普於8月1日再度變臉，宣布從9月1日起對餘下3000億美元中國商品加徵10%關稅。中國隨即停止購買美國農產品作報復，人民幣兌美元不久跌穿「7算」，美國則迅速把中國列為滙率操縱國，令貿易戰進一步升級至貨幣戰。

中美新一輪談判9月會否在華盛頓舉行成疑之際，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴周二(13日)應約與美國貿易代表萊特希澤和財政部長努欽通電話，就美方加徵關稅事宜提出嚴正交涉，並約定兩星期內再次通話。

美國貿易代表處(USTR)緊接宣布，擬在9月起加徵關稅的部分中國商品，基於健康、安全、國家安全和其他因素從清單上剔除；部分貨品則延後至12月15日實施「加稅」，包括手機、桌上電腦、遊戲機、電腦顯示屏、玩具，以及鞋履與成衣；其餘仍維持在9月1日生效。

雖然特朗普回應事件時繼續「口硬」，稱最新通話具建設性及中國真的很想達成協議等，但同時承認是次推遲關稅能夠避免拖累聖誕購物旺季銷情，當中相信有4點考量。

首先，根據USTR發給貿易團體的電郵顯示，特朗普揀選延遲加徵關稅的多項商品，於2018年佔美國進口中國貨品逾75%。

附【圖】所見，玩具和遊戲機、電子產品、衣履的店舖在11月至12月生意，分別佔2017年全年銷售額30.1%、23%及22.1%，證明聖誕節旺季對美國零售業舉足輕重，徵稅勢令行業受到很大打擊。

其次，一旦「加稅」，美國零售商將陷兩難，一方面是如何釐定產品提價幅度，好讓消費者分擔部分稅項成本，又不致流失客源；另一方面亦要評估稅率對毛利率的影響。

第三，美國零售商可趁暫時「鬆綁」爭取更多時間調整經營策略，例如與中國供應商洽談把生產基地撤出內地，或者尋找其他國家供應鏈替代，減輕加徵關稅的衝擊。

最後，聯儲局強調通脹屬重要決策因素，其經常使用的指標是核心個人消費支出平減指數(PCE)，6月份按年上升1.6%，低於目標2%。高盛預測，如果華府按計劃開徵新關稅，將再次刺激核心PCE急飆20個基點；聯儲局屆時若以通脹升溫為由拒絕再減息，相信並非特朗普樂見。

信報投資研究部

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