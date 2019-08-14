國際財經

周一(8月12日)阿根廷股滙債市受累於阿根廷總統馬克里的初選失利而暴跌，加上中美貿易戰局勢緊張引發投資者避險情緒升溫，美元/日圓在周一一度下挫至7個月新低105.02，逼近1月3日閃崩日低位104.76水平，並連續第4日錄得下跌。

不過，周二(8月12日)美國宣布押後向部分中國進口貨品加徵關稅，中美貿易談判代表亦再次通話。另外美國7月消費者物價指數(CPI)亦意外造好，避險情緒大幅緩和，倫敦金、日圓、瑞郎等避險產品均大幅回吐，而美元/日圓更一舉收復之前4日的所有跌幅，大幅反彈近200點至最高106.94，單日升幅達1.45%，為2017年9月以來的近2年最高單日升幅。

值得留意的是，美國將於周四(8月15日)晚上8時30分公布有「魔鬼數據」之稱的零售銷售數據。數據如果比預期好的話，或會為美元/日圓繼續帶來反彈動力。

技術分析方面，美元/日圓自本月初開始急劇下跌，半個月內跌幅高達400點，並跌破105.75支持(由6月25日低位106.73至8月1日高位109.28上升浪的131.8%斐波那契投射水平)。不過，直至昨日(8月12日)日線圖顯示美元/日圓已跌至接近超賣水平，加上匯價已逼近1月3日閃崩日低位，因此美元/日圓出現技術性反彈，並消化賣方力量。不過，貿易危機尚未消除，避險情緒亦正在醞釀，後市美元/日圓很大機會重新展開下跌趨勢，並下探閃崩日低位104.76。

交易策略方面，早前於8月2日所定的美元/日圓買盤已取消。短期內待美元/日圓升至107.80至108.00區域沽出，下望105.20，升穿108.40止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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