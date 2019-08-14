國際財經

中國工業增加值增速創近17年半低，市場擔心內地需求放緩，抵消美國推遲針對部分中國貨品加徵關稅的利好消息，歐洲股市中段跌幅擴大。

截至本港時間傍晚6時58分，英國富時100指數報7182點，跌68點或0.94%；德國DAX指數報11582點，跌167點或1.43%；法國CAC 40指數報5292點，跌71點或1.33%；意大利富時MIB指數報20166點，跌372點或1.82%。

道指期貨暫報26095點，跌219點。

中美貿易談判再露曙光，美國貿易代表辦公室(USTR)公布，將於9月1日起向餘下3000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，但部分貨品將會被剔出關稅清單；亦有部分貨品的關稅則會延至12月15日才實施。

新華社報道，國務院副總理劉鶴昨晚應約與美國貿易代表萊特希澤、財長努欽通話，中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關稅問題進行嚴正交涉，雙方約定在未來兩周內再次通話。外電引述消息人士透露，中國官員將依計劃下月赴華盛頓與美方展開面對面的貿易磋商，意味目前談判仍然保持在正軌上。

數據方面，歐羅區第二季國內生產總值(GDP)按季增長0.2%，按年上升1.1%，兩者均符合預期。歐羅區6月工業生產按月下跌1.6%，預期為下跌1.4%；按年下跌2.6%，預期為下跌1.2%。

另外，英國7月消費物價指數(CPI)按月持平，預期為下降0.1%；按年上升2.1%，預期為上升1.9%，亦高於英倫銀行2%的目標。德國第二季GDP初值按季下滑0.1%，符合市場預期。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報56.19美元，跌0.91美元或1.59%；倫敦布蘭特期油報60.55美元，跌0.75美元或1.22%。