國際財經 即巿股評

正所謂橋唔怕舊最緊要受！美國又一次大腳踢後對華加徵關稅時間表，隔晚美股道指開市跌74點後即彈起，一度狂升519點，收市縮至漲372點或1.4%，標普及納指更升1.5%和2%，所以都喺果句，唔好睇死美股。

侵侵淆底股市跌

侵侵對華政策突向後縮，筆者估計，美股標普自7月底刷3027點歷史新高後，特朗普一句九月初加徵中國貨關稅，美股即迅速溶解，加埋大摩野村等大行末日論，質低標普最低見過2822，即從高位跌6.8%，侵侵唔淆低才怪，最終對華加徵關稅政策又再次跪低。

不過，人總是犯賤，特朗普加關稅短期雖然嗚金收兵，惟一旦美股重拾強勢兼又創新高，依佢性格會又再搬關稅作威脅，屆時股市又再冧過，但當股市急挫後，佢再次淆底又撤回，股市又再回復正常。

所以當下次侵侵又嗌加關稅時，志雲大師名言可活用於股市，「如果遇上一啲變化，一啲莫名奇妙嘅變化，請唔好驚，唔好亂，唔好放棄。因為真的假不了(指侵侵份人)，假到不得了(原是假的真不了)。」

美股跌唔落的另一個因由，就是負利率債愈來愈多，連前任聯儲局局長格林斯平(Alan Greenspan)，都表明沒有障礙可阻美債負利率出現，即暗示白鴿局將會打開負利率黑暗之門，所以負利率債佔比未來大有機會會再攀升，鬥傻遊戲唔玩得好耐，最終醒目錢會由掃債轉掃股，首選依然喺全球最大的股市-美股及貴金屬。

新常態忌一注獨贏

當然一注獨贏絶對是揾命博，打散投資才是王道，筆者偏向市況好揸五成半股票(以美股為主)，組合要有十隻，但市況曳股票佔比就要大縮至一成，餘下一成半揸現金，另外兩成揸黃金，一成揸白銀。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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