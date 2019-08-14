英國國家統計局公布，英國7月消費物價指數(CPI)按月持平，預期為下降0.1%；按年上升2.1%，預期為上升1.9%，亦高於英倫銀行2%的目標。
期內，扣除能源、食品和煙酒的核心CPI按月上升0.1%，預期為下降0.1%；按年上升1.9%，預期為上升1.8%。零售物價指數(RPI)按月持平，按年上升2.8%，兩者均符合預期。
另外，英國7月生產物價指數(PPI)產出物價按月上升0.3%，預期上升0.1%；按年上升1.8%，預期為上升1.7%。
今日 17:27 國際財經
英國國家統計局公布，英國7月消費物價指數(CPI)按月持平，預期為下降0.1%；按年上升2.1%，預期為上升1.9%，亦高於英倫銀行2%的目標。
期內，扣除能源、食品和煙酒的核心CPI按月上升0.1%，預期為下降0.1%；按年上升1.9%，預期為上升1.8%。零售物價指數(RPI)按月持平，按年上升2.8%，兩者均符合預期。
另外，英國7月生產物價指數(PPI)產出物價按月上升0.3%，預期上升0.1%；按年上升1.8%，預期為上升1.7%。
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