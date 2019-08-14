國際財經

中國經濟數據遜預期，工業增加值增速創近17年半低，市場擔心內地需求放緩，拖累環球經濟走弱，抵消美國推遲針對部分中國消費產品加徵關稅的利好消息，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午3時51分，英國富時100指數報7248點，跌2點或0.03%；德國DAX指數報11718點，跌31點或0.27%；法國CAC 40指數報5349點，跌14點或0.26%；意大利富時MIB指數報20431點，跌107點或0.52%。

道指期貨暫報26244點，跌70點。

中國7月工業增加值增速、固定資產投資及零售增速，全遜於市場預期。其中，全國規模以上工業增加值按年增長4.8%，創2002年2月以來最低水平。

中美貿易談判再露曙光，美國貿易代表辦公室(USTR)公布，將於9月1日起向餘下3000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，但部分貨品將會被剔出關稅清單，包括健康、安全、國防等毋須繳付額外10%的關稅；亦有部分貨品的關稅則會延至12月15日才實施，包括手機、電腦、遊戲機、電腦顯示屏，部分玩具、鞋類及服裝。

新華社報道，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財長努欽通話，中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關稅問題進行嚴正交涉，雙方約定在未來兩周內再次通話。

另外，外電引述消息人士透露，中國官員將依計劃下月赴華盛頓與美方展開面對面的貿易磋商，意味目前談判仍然保持在正軌上。但中方貿易談判代表對於取得明顯進展並不非常樂觀，認為在中共準備慶祝中華人民共和國成立70周年之際，中國不大可能做出重大讓步。

美國總統特朗普在Twitter則表示，中國沒有按計劃大量購買美國農產品，但似乎對北京方面改變立場抱有希望。他續稱，中國像往常一樣，將從美國農民大量購買農產品。到目前為止，他們還沒有言行一致，也許這次會不一樣。

歐洲方面，美國正與英國商討在英國正式脫離歐盟後翌日，即11月1日啟動兩國部分貿易協定。兩國元首預期本月較後時間於法國舉行的七大工業國(G7)領袖峰會期間會面。

美國上周原油庫存意外增加，油價回吐昨日部分升幅。紐約原油期貨現時每桶報56.49美元，跌0.61美元或1.07%；倫敦布蘭特期油報60.86美元，跌0.44美元或0.72%。

美國能源資訊局稍後公布上周原油庫存數據，預期上周原油庫存將減少270萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少70萬桶與上升87萬桶。