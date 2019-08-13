國際財經

美國周二宣布推遲針對部分中國消費產品加徵關稅，中美兩國也準備兩周內重啟貿易談判，全球金融市場應聲大升，扭轉之前的跌勢，美股全面上升，道指一度大漲529點，歐股也隨之反彈，金價和日圓從高位顯著回落，油價則大幅抽高，擺脫早段因香港、阿根廷和意大利政局不穩所產生的負面影響。

受惠推遲加徵華貨關稅消息刺激，蘋果公司飆超過4%，英特爾抽高2.72%，Caterpillar漲1.96%；道指收市勁彈372點，標指上揚1.48%，納指漲1.95%。零售股造好，百思買(Best Buy)炒高6.47%。玩具商美泰(Mattel)和孩之寶(Hasbro)分別上漲4.64%及2.75%。

日圓急滑 金價倒跌

歐洲市場方面，泛歐STOXX 600指數收市升0.54%；三大股市以法股表現較佳，漲近1%，德股和英股分別升0.60%和0.33%。

避險資產明顯轉弱，日圓兌美元從7個月高位回落，尾段跌1.3%，報106.67日圓，但仍距離周一所見的105.05日圓高位不遠。紐約期金周二曾升至每盎斯1546.1美元，是2013年4月以來最高，收市倒跌0.2%，至1514.1美元。美滙指數漲0.47%，報97.84；美元兌歐羅升0.39%，報1.1172美元。

美債孳息曲線也走出倒掛邊緣，10年期債息尾段回升4.7個基點，報1.696厘，兩年期債息上升8.9個基點，至1.677厘。

中美貿易關係緩和，降低市場對石油需求前景的憂慮，布蘭特期油收市漲4.7%，每桶報61.3美元，紐約期油上揚4%，收報57.1美元。

勞工部周二公布，美國消費物價指數(CPI)在7月上升0.3%，符合預期，按年計漲1.8%，高於預期的1.7%。不計食物和能源的核心CPI按月升0.3%，按年漲2.2%。

聯儲局強調通脹是現時主要決策因素之一，但當局經常使用的通脹指標是核心個人消費開支平減指數(PCE)，而非核心CPI。6月份的PCE只增長1.6%，低於2%通脹目標。利率期貨顯示，市場現在百分百預期儲局9月會再減息。