國際財經

中美兩國的貿易談判露曙光，一度升至逾6年新高的外圍金價收市回落。

紐約12月期金收市跌3.1美元或0.2%，每盎斯報1514.10美元，盤中曾升至1546.10美元的逾6年新高。

較早時，華府推遲部分中國貨關稅措施生效日期，中國則確認美國財長努欽與國務院副總理劉鶴通電話，雙方同意兩周內再聯繫的消息。

ThinkMarkets首席分析員Naeem Aslam表示，有關消息顯示貿易戰有紓緩甚至解決的可能，刺激股市扳升，避險資金流出金市，金價顯著回落。