國際財經

路透引述消息人士稱，美國石油巨擘埃克森美孚考慮從英國北海油田地區撤出，結束在該區逾五十年的採油歷史。

根據報道，全球市值最高的能源企業埃克森美孚與一些潛在買家商討，擬出售北海的業務，預期可套現20億美元。

埃克森美孚在英國北海油田的業務，主要通過一間與蜆殼各持50%股權的合資企業運作，涉及約40個油氣田。埃克森美孚網頁介紹，其在英國北海油田的攤佔日產量為8萬桶原油，與4.41億立方呎天然氣。

埃克森美孚拒評上述消息，該公司已出售挪威北海地區的業務。