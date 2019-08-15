即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數周一(12日)均挫逾1%，加上內地股市回軟，拖累恒指昨天以接近全日低位25281點收市，2019年升幅終於盡數蒸發，距離1月3日的24896點，只差1.5%。

股市受壓，資金避險，金價表現最亮眼，昨天亞洲時段再創今年新高，已企穩1500美元，市場一片唱好之聲，甚至預測可挑戰2011年頂峰1921美元，連帶黃金相關股份也成近期奇葩。一度被視為「數碼黃金」的比特幣(Bitcoin)，8月曾漲兩成以上，不輸給金價。

受到Facebook計劃推出自家虛擬貨幣(加密貨幣/數碼貨幣)Libra刺激，比特幣6月再次突破1萬美元關口，由去年谷底3136美元計算，累飆3.4倍。惟Libra遭官方不斷打壓，連Facebook本身亦承認Libra可能胎死腹中。比特幣價格調整卻未見「打回原形」，這從某個角度看，Libra只是炒作比特幣的藉口之一，經過逾10年交易，比特幣運作逐漸成熟，投資者相對理性，於資產配置方面無疑有一定地位。

據加密貨幣分析師和交易員Rhythm統計，比特幣市值已逾2000億美元，超過加拿大及澳洲本幣的規模，成為全球第11大「貨幣」，換句話說，比特幣在「幣界」也有相當份量。

分析把比特幣與黃金相提並論，原因之一是兩者都沒有現金流(對比其他工具如股債滙有股息或利息)，這正是唱淡者一直批評黃金不可取的底因。比特幣同樣不會產生收入，投資價值純粹依賴資金流動，隨着新興及成熟經濟體的貨幣政策均傾向寬鬆，環球逐步邁進低息甚至負息年代，此勢頭若持續，黃金及比特幣「零息」的負面印象將顯著減弱。

黃金近年備受央行青睞，變身「去美元化」的工具。與美國貿戰正酣的中國，在人民幣「破7」不久，人民銀行支付結算司副司長穆長春透露，已研究5年、屬於中國的數碼貨幣「呼之欲出」；人行其實在8月初的2019年下半年工作計劃內，就表明「加快對中國法定數位(碼)貨幣的研究」，其目標是否旨在減弱美元在中國金融系統的重要性，暫難確定，惟內地電子支付發展迅速，應用普及度於全球名列前茅，數碼貨幣如果獲官方支持，阻力肯定較Libra細得多，相信很快會被廣泛使用。

人行的數碼貨幣暫時只聞樓梯響，然而，對比特幣而言有機會屬利好消息。儘管數碼貨幣「多籮籮」，但比特幣既屬先發又擁規模優勢，龍頭地位明顯，在科網年代「贏家通吃」特色下，比特幣於數碼貨幣市場中，已是關鍵一員，日後內地一旦推出官方數碼貨幣，比特幣隨時再成炒作焦點。

附【圖】所見，金價與比特幣今年表現理想，亂世之際，黃金固然是正路、流通性高的避險工具；惟對進取者來說，比特幣則為波幅較大的選擇，至於短線目標，不妨參考高盛技術分析員Sheba Jafari預測，初步可見12916美元，甚至攀上13971美元水平。

信報投資研究部

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