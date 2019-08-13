國際財經

中美貿談代表再通電話，同時可能調整關稅內容，市場憧憬貿易談判可能有轉機，美股借勢炒上，道指升逾400點。

截至本港時間晚上約10時59分，道指報26303點，升405點或1.57%；標普500指數報2926點，升43點或1.51%；納指報8012點，升148點或1.89%。

中美貿易磋商有進展，新華社報道，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽通話。中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關稅問題進行了嚴正交涉，雙方約定在未來兩周內再次通話。

另外，美國貿易代表處(USTR)亦宣布，移除部分中國餘下3000億美元進口貨品的關稅項目，部分貨品將會被剔出關稅清單，包括健康、安全、國防等毋須繳付額外10%的關稅，而部分貨品的關稅則會延至12月15日才實施，包括手機、桌上電腦、遊戲機、電腦顯示屏，部分玩具、鞋履及衣服。

值得留意的是，備受關注的美國2年期國債孳息率與10年期國債孳息率利差進一步縮小到4.68點子，這是2007年以來最平坦的國債孳息率曲線。30年期國債孳息率下降至2.11%。美國已出現了3個月期與10年期國債孳息率的倒掛現象，但即將出現的2年期與10年期國債孳息率倒掛則更加令人擔憂，這種國債孳息率倒掛是經濟衰退的嚴峻訊號。

受中美貿談有進展刺激，離岸人民幣兌美元一度收復「7算」，大漲1.5%至6.9908的日內高位，現報7.0117。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7252點，升25點或0.35%；德國DAX指數報11773點，升93點或0.8%；法國CAC 40指數報5381點，升71點或1.34%；意大利富時MIB指數報20516點，升252點或1.25%。