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今日 22:02 國際財經 中國財經

京東第二季轉賺6億人幣

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京東公布，第二季經營利潤23億元(人民幣‧下同)，去年同期經營虧損10億元；歸屬於普通股股東淨利潤6億元，去年同期淨虧損22億元。

另外，按非美國通用會計準則(non-GAAP)，第二季淨利潤35.59億元，上升6.44倍。

第二季淨營業收入1503億元，按年增長22.9%，創歷史新高；其中，淨服務收入168億元，增長42%；淨服務收入中的物流和其他服務收入達到56.9億元，增長98%。

目前，京東第三方平台簽約商家已超過22萬個，公司正式員工超過17.9萬人，按年增加約5100人。

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