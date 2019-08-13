國際財經

全球多個政局前景未明朗，以及中美貿易談判再生變數，避險情緒高漲，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報7188點，跌38點或0.53%；德國DAX指數報11573點，跌105點或0.91%；法國CAC 40指數報5279點，跌30點或0.58%；意大利富時MIB指數報20134點，跌129點或0.64%。

道指期貨暫報25802點，跌65點。

中美貿易談判前景未見明朗。高盛首席美股策略師David Kostin警告，中美貿易爭拗下周可能惡化，因為華府對於美國企業向中國電訊設備商華為出售產品的豁免將於下周一屆滿。他相信，華府不大可能延長有關寬限期，中國很可能同日公布報復措施，令兩國貿易戰對經濟的全面衝擊深化。

數據方面，英國截至6月的3個月按國際勞工組織(ILO)標準失業人數增加3.1萬人至132.9萬；失業率為3.9%，預期為3.8%。

德國8月ZEW經濟景氣指數從前月的負24.5大降至負44.1，預期為降至負28.5，為2011年12月負53.8以來的低位。ZEW稱，貿易戰和英國脫歐給本已疲弱的經濟增長帶來壓力，加大歐洲央行在9月12日會議上減息的機會率。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報54.77美元，跌0.16美元或0.29%；倫敦布蘭特期油報58.35美元，跌0.22美元或0.38%。