國際財經 即巿股評

上周倫敦金受中美貿易緊張局勢、股市下行、環球央行降息機會大增等等因素帶動，再度展開飆升並突破1500美元大關，一周升幅達70美元。雖然金價已嚴重超買，但金價在多重因素支持下仍居高不下，維持在1490美元至1510美元整固數日後本週初再度發力上升，創自2017年4月以來的逾6年新高。

周一(8月12日)美國投資銀行高盛發表預測報告，認為貿易緊張局勢的發展影響大於預期，將下調美國第四季度的經濟增長預期20個基點到1.8%。此外，隔夜美股沽壓再現，三大指數均錄得1%以上的跌幅。股市下行再度為倫敦金上升帶來動力。倫敦金由當日低位1487.34美元短線大漲17美元，重新突破1500美元關口至1520美元附近。直至今日(8月13日)，倫敦金一度刷新6年高位至1528.93美元，兩日內升逾40美元。

值得留意的是，美國將於今晚20:30公布7月消費者物價指數(CPI)，以及於周四(8月15日)20:30公布有「魔鬼數據」之稱的零售銷售數據。數據如果比預期差的話，或會為金價的升勢繼續帶來動力。

技術分析方面，倫敦金在上周三（8月7日）升破1500美元關口後，日線圖、周線圖及月線圖均已開始出現超買情況，因此金價在兩日前開始回調並消化超買力量。不過，由於多重利好因素持續支持金價，倫敦金在跌至接近1485美元（由8月1日低位1400.44至8月7日高位1510.34上升浪的23.6%斐波那契回吐水平）後重獲買盤支持，從1487美元水平重新展開上行趨勢。不過，金價超買情況仍未消除，後市仍有獲利回吐壓力，若金價跌穿短期支持1500美元，後市或會再度下探1480美元支持，甚至是1465美元水平。

交易策略方面，短期內待倫敦金跌至1498-1500美元區域後買入，上望1526美元，跌穿1494美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/