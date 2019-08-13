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今日 17:46 國際財經

英截至6月失業率3.9% 高於預期

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英國國家統計局公布，截至6月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準失業人數增加3.1萬人至132.9萬；失業率為3.9%，預期為3.8%。

截至6月的三個月LFS就業人數增加11.5萬人，至3281.1萬，預期為增加6.5萬。

而截至6月的三個月平均每周薪資所得按年增加3.7%，符合預期，創2008年6月以來最大增幅；如果不包括獎金計，則按年增加3.9%，預期為增加3.8%。

英國7月請領失業金人數按月增加2.8萬人，至116.3萬人。

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