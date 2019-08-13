國際財經

全球多個政局前景未明朗，其中香港局勢升溫，恐致中美貿易談判再生變數，金融市場波動性提升，避險情緒高漲，歐洲股市早段走低。

截至本港時間下午3時52分，英國富時100指數報7213點，跌13點或0.19%；德國DAX指數報11648點，跌31點或0.27%；法國CAC 40指數報5295點，跌14點或0.28%；意大利富時MIB指數報20148點，跌115點或0.57%。

道指期貨暫報25831點，跌36點。

本港反修例風波升溫，出現新的緊張變化，市場關注中國強力出手解決危機，或對經濟，以至中美貿易會談都會有影響。香港行政長官林鄭月娥表示，過去一周香港發生的情況，社會變得不安全、不穩定，行使暴力及縱容暴力，將香港推向不歸路及危險境地。

《環球時報》總編胡錫進表示，倘若香港亂局持續，中國國家力量干預那刻將一定到來。美國國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)則表示，對於香港警方對示威者使用武力感到擔憂，促香港特首林鄭月娥與示威領袖會面。

另外，阿根廷總統大選初選投票周日結束，根據已點算的99%票箱票數，反對派候選人Alberto Fernandez得票率達到47.7%，大幅領先阿根廷總統馬克里(Mauricio Macri)的32.1%。按照目前選情，馬克里可能喪失10月底舉行首輪大選的參選資格。

此外，投資者亦關注意大利極右聯盟黨領袖尋求提前大選，但遭阻力後的發展。

中美貿易談判前景亦未見明朗。高盛首席美股策略師David Kostin警告，中美貿易爭拗下周可能惡化，因為華府對於美國企業向中國電訊設備商華為出售產品的豁免將於下周一屆滿。他相信，華府不大可能延長有關寬限期，中國很可能同日公布報復措施，令到兩國貿易戰對經濟的全面衝擊深化。

英國脫歐方面，有民調結果顯示，大部分英國人相信首相約翰遜(Boris Johnson)會不惜任何方法，包括國會暫停運作一段時間，也要讓英國脫離歐盟。反對黨工黨此前稱，有可能對約翰遜政府發起不信任表決，正與議會中的其他黨派討論各種選項。

油價走軟，因環球經濟增長前景放緩，抵消主要產油國或將繼續減產，以及沙地阿拉伯有意推動沙地阿美上市的利好因素。紐約原油期貨現時每桶報54.78美元，跌0.15美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報58.4美元，跌0.17美元或0.29%。