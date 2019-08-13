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今日 12:50 國際財經 中國財經

韓中高層財經界對話會時隔3年再度舉行

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在日韓貿易戰升溫之際，韓聯社引述南韓全國經濟人聯合會消息稱，韓中高層財經界對話會將在本月底再次召開，今次是時隔3年再度舉行。

第12屆韓中高層財經界對話會將於本月29至30日，在中國山東省濟南市舉行。之前由於薩德導彈防衞系統入韓事件，令中韓關係緊張而暫停。

報道指出，屆時，南韓全國經濟人聯合會會長許昌秀、中國企業家協會會長王忠禹等兩國80多名財經界人士將會出席。韓方代表還將拜會山東省委書記劉家義，就增進兩地經貿投資、加強在基建和第四次工業革命領域的合作等交換意見。

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