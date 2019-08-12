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今日 06:47 國際財經

調查:逾半英國人相信約翰遜不惜一切脫歐

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一項民調結果顯示，大部分英國人相信首相約翰遜(Boris Johnson)會不惜任何方法，包括國會暫停運作一段時間，也要讓英國脫離歐盟。

約翰遜在競選保守黨黨魁時屢次承諾，無論是否與歐盟達成脫歐協議，一定會讓英國在10月31日脫離歐盟。

根據《電訊報》委托ComRes進行的民意調查，54%受訪者同意，「約翰遜必須用任何方法，包括可能暫停國會運作，讓國會議員無法阻止脫歐」，46%則不同意上述陳述。

調查訪問1783個英國人，結果顯示保守黨的支持度上升6個百分點至31%；工黨支持度為27%。

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