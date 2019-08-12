國際財經

美國銀行全球經濟師Michelle Meyer指出，基於量化模式預測，美國未來12個月內有三成機會陷入衰退，較原先估計20%有所上升。

Meyer在證券報告中認為，雖然計量模式顯示衰退機會達三成，但其個人估計則是三分之一。