國際財經

受中美貿易前景不穩困擾，加上香港局勢惡化影響市場情緒，歐美股市周一表現疲弱，道指低開逾百點，最多曾挫462點，盤中低見25824點。投資者紛紛轉向避險資產，日圓和金價顯著受惠。

道指收市仍下滑391點或1.49%，報25896點，失守26000點，為連續兩日下跌；貿易敏感股Caterpillar跌2.23%，藥廠輝瑞(Pfizer)回落2.61%，高盛跌幅達到2.65%，為表現最差的道指成分股。標指下挫1.23%，收報2882點。納指下滑1.20%，收報7863點；科技龍頭股領跌，Google母公司Alphabet和亞馬遜(Amazon)均回落1%以上。

歐洲股市表現波動，泛歐STOXX 600指數早段一度漲1%，收市倒跌0.31%；歐洲三大股市均先升後回，其中英股及法股齊齊下跌逾0.3%，德股則挫0.12%。

亞洲市場方面，人民幣中間價連續第三個交易日跌穿7算，但較預期略強，區內股市大部分企穩；日本、新加坡和印度假期休市。

圓滙見105.05年半高

安全資產受追捧，美國國庫券價格上揚，孳息相應下滑，10年期美債息盤中低見1.63厘，創下2016年10月以來最低水平，下挫11.8個基點。日圓兌美元升至一年半高位，最高報每美元兌105.05日圓，尾段兌105.29，跌0.36%。紐約期金收市報每盎斯1517.20美元，上揚8.7美元或0.6%。分析員指出，在股市仍然受壓的情況下，金價有進一步上漲空間。

歐羅兌美元滙率大部分時段穩定在1.12美元上方，於1.1312美元的阻力位和1.1163美元的支持位之間徘徊。美滙指數下跌不足0.1%，報97.43。

德國Ifo經濟研究所周一發表的調查報告顯示，來自110多個國家的近1200位專家認為，中美貿易糾紛升級令全球經濟前景惡化，估計世界貿易增長將大幅轉弱，對貿易前景的預期也跌至去年貿易戰爆發以來最低水平。他們同時預料消費開支和投資活動均會減少，短期和長期利率將下跌。

需求勢增 布油轉升

儘管全球增長前景轉淡，但油價仍然向上，因科威特石油部長稱，經濟衰退憂慮被誇大，認為原油需求下半年可回升，有助逐步降低石油庫存。紐約期油收市升幅收窄至43美仙，每桶報54.93美元；布蘭特期油轉升4美仙，收報58.57美元。