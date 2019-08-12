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今日 03:54 國際財經

滙市交投淡靜 美滙變動不大

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投資市場進入傳統的暑期休假氛圍，交投淡靜，美元滙價持平，英鎊與歐羅滙價周一輕微上揚。ICE美滙指數尾段跌0.1%至97.390。

紐約BMO Capital Markets全球外滙交易策略主管Gregory Anderson表示，市場交投淡靜，因為傳統上時值淡季，昨日交投也是如此，投資者偏向持有避險貨幣，推動圓滙呈強。日圓兌美元升0.38%，每美元報105.26日圓。

英鎊兌美元暫升0.37%，至1.208美元。歐羅兌美元升0.17%，至1.1219美元。

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