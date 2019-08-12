國際財經

市場對國際貿易局勢及美國經濟衰退的憂慮情緒上升，美債孳息率周一繼續走低，美股承壓並延續上周跌勢，大市低開低走，在藥廠股輝瑞(Pfizer)及銀行股高盛股價大幅滑落拖累下，道指尾段擴大至跌逾400點，失守26000點關，三大指數跌幅都超過1%。

截至本港時間凌晨約2時41分，道指報25883點，跌404點或1.54%；標普500指數報2879點，跌39點或1.34%；納指報7853點，跌105點或1.33%。

個別股份方面，輝瑞現時急瀉4.08%，暫時為表現最差的道指成分股，其餘29隻成分股全部下跌；高盛回落2.90%，摩根大通都下滑2.09%；對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar倒退2.55%。

投資者對美國經濟可能衰退表示憂慮，備受關注的3個月和10年期美國國債孳息率利差一度達到36點子，且孳息率倒掛時間已經持續近兩個月。美國國債孳息率曲線倒掛是美國經濟衰退的先行指標。反映美國整體融資利率的10年期美債息周一低見1.636厘，大跌11.2點子，較2年期債息1.572厘低6.4點子。

此外，英國、加拿大、德國等西方主要經濟體孳息率曲線都呈現倒掛趨勢，顯示出市場對於全球經濟步入衰退的一致性預期。

市場亦關注全球經濟形勢，多國經濟數據也是市場焦點，以助投資者了解全球經濟健康狀況，並評估各國央行是否會堅持寬鬆貨幣政策。美國總統特朗普上周五再次批評聯儲局的貨幣政策，稱美元過於強勁損害製造商的利益，局方需要再降低利率，希望聯儲局再減息100點子，以及FOMC停止量化緊縮。

中美貿易衝突或再度升溫，特朗普上周表示，美國仍在繼續與中國進行貿易談判，但目前不會達成協議，9月與中國的談判亦有可能取消。

美元兌一籃子主要貨幣滙價偏軟，ICE美滙指數現時回吐0.09%，報97.41；避險資產日圓受捧，兌每美元報105.25，上揚0.40%；英鎊都回升0.42%，報1.2079美元；歐羅上揚0.15%，報1.1218美元。

油價個別發展，紐約9月期油報每桶54.85美元，攀升0.64%；倫敦布蘭特10月期油回吐0.02%，報每桶58.52美元。