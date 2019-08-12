國際財經

路透報道，美國哥倫比亞廣播公司(CBS)與娛樂巨擘Viacom的合併商討已經進入最後階段，按照換股比率計算，Viacom的估值將有折讓，相應地CBS股東將獲得少許溢價。

報道引述一名消息人士稱，每股Viacom暫定可換取0.595股CBS，惟條款最終可能有變。另一名消息人士則表示，換股比率可能介乎0.5960至0.5965之間。

這是兩間公司自2006年分拆後，第三度嘗試合併。CBS是美國主要電視台之一，而Viacom擁有音樂頻道MTV。