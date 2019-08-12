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今日 18:30 國際財經 即巿股評

【看圖測市】英國硬脫歐危機持續發酵 英鎊/美元創2年半新低

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自8月1日美國聯儲局的「鷹派減息」拖累英鎊進一步下跌後，英鎊/美元短線再挫逾百點至1.2100下方，儘管美滙指數在當日短暫反彈至2年新高98.92後連續三日大跌，但英鎊/美元仍反彈乏力，不斷捱沽，直至這刻亦未能重返1.2200之上。英鎊弱勢主要歸咎於英國首相約翰遜(Boris Johnson)在上台後，多次承諾無論是否達成協議都將在10月31日離開歐盟。不過，距離承諾時間越來越近，但歐盟似乎沒有做好與英國談判的準備，英國硬脫歐風險不斷增加，而英鎊亦受累於市埸擔憂情緒一直未能挽回頹勢。

此外，英國經濟數據亦令人失望，尤其是上周五(8月9日)英國公布的第二季度國內生產總值(GDP)按年上升1.2%，遜於預期上升1.4%。加上美國總統特朗普雖然多番施壓聯儲局減息，但表示不會干預美元強勢令其貶值，美滙指數走勢在上周五開始回穩，而英鎊/美元則再度展開下行趨勢，今日(8月12日)英鎊/美元一度跌至最低1.2014，創2017年1月以來的逾2年半新低。

技術分析方面，英鎊/美元自7月中開始已連跌4周，其後更於8月1日跌破1.2100水平，不過滙價今日跌至2年半新低1.2014後受到1.2000心理關口的逢低買盤支持，目前略為反彈至1.2060附近。日線圖顯示英鎊/美元已出現超賣情況，加上滙價已跌至上升通道底部，未來很可能會有短暫技術性反彈，若能升破短期阻力1.2200，後市或可回升至1.2300甚至1.2400。然而，脫歐危機尚未消除，中長線來說投資者仍不宜太過樂觀。

交易策略方面，我們根據7月30日策略已於1.2030買入英鎊/美元（上望1.2200，跌穿1.1990止損）。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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