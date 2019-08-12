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今日 18:31 國際財經

歐股中段個別走 道期挫逾百點

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英國據報計劃就「硬脫歐」成立救市基金，惟中美下月貿易談判或取消不利投資氣氛，歐洲股市中段個別發展，道期跌逾百點。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7234點，跌19點或0.27%；德國DAX指數報11698點，升5點或0.04%；法國CAC 40指數報5314點，跌13點或0.24%；意大利富時MIB指數報20323點，跌1點或0.01%。

道指期貨暫報26140點，跌128點。

英國《倫敦時報》報道，首相約翰遜計劃成立救市基金，紓緩一旦英國無協議脫離歐盟後、商界所面對的財政衝擊，已經秘密製訂一份最受無序脫歐影響的企業清單，主要包括較大型的建築業與製造業公司。

不過，英國反對黨工黨稱，有可能對約翰遜政府發起不信任表決，工黨正在與議會中的其他黨派討論各種選項。

中美貿易衝突或再度升溫，美國總統特朗普表示，美國仍在繼續與中國進行貿易談判，但目前不會達成協議，而9月與中國的談判可能取消。他又稱，美國將不會與華為做生意，美國別無選擇只能採取當前正在採取的行動。

德國經濟智庫Ifo調查顯示，由於中美貿易爭端升級，全球所有地區的經濟前景夏季均有惡化。受訪專家們預計全球貿易增長將明顯趨疲，而貿易預期指數觸及去年關稅爭端開始以來的最低位。

油價回軟，紐約原油期貨現時每桶報53.75美元，跌0.75美元或1.38%；倫敦布蘭特期油最新報58.03美元，跌0.5美元或0.85%。

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