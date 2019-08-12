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今日 15:50 國際財經

英救市基金憧憬 歐股早段走揚

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英國據報就「硬脫歐」成立救市基金，期望能夠紓緩脫歐後的衝擊，抵消中美下月貿易談判或會取消的不利因素，歐洲股市早段走揚。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報7296點，升42點或0.58%；德國DAX指數報11827點，漲133點或1.14%；法國CAC 40指數報5384點，漲56點或1.06%；意大利富時MIB指數報20508點，升184點或0.91%。

道指期貨暫報26340點，升72點。

英國《倫敦時報》報道，首相約翰遜計劃成立救市基金，紓緩一旦英國無協議脫離歐盟後、商界所面對的財政衝擊。據悉，約翰遜政府已經秘密製訂一份最受無序脫歐影響的企業清單，主要包括較大型的建築業與製造業公司。

不過，中美貿易衝突或再度升溫。美國總統特朗普表示，美國仍在繼續與中國進行貿易談判，但目前不會達成協議，而9月與中國的談判可能取消。他又稱，美國將不會與華為做生意，美國別無選擇只能採取當前正在採取的行動。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)早前亦抨擊中國操控人民幣滙率，以此獲取貿易競爭優勢，警告稱如果中國打算這樣做，美國將採取激烈行動應對。

美國華爾街大型投資銀行高盛表示，中美貿易戰對經濟增長的負面影響程度較原本預期嚴重，高盛下調美國第四季經濟增長預測20個點子，至1.8%。

意大利政局仍存在不明朗因素。雖然聯合政府內極右黨派北方聯盟提出不信任動議，但另一個聯合政府成員五星運動與左派的民主黨均反對提早舉行大選。如果沒有足夠的支持，北方聯盟黨的不信任動議預料難以得到國會通過。

受經濟增長減緩及中美貿易戰疑慮拖累，油價回軟。紐約原油期貨在上日漲逾3%後，今日回吐，現時每桶報54.4美元，跌0.1美元或0.18%；倫敦布蘭特期油亦扭轉上日升逾2%後，最新報58.52美元，跌0.01美元或0.02%。

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