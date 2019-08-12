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今日 12:37 國際財經

全日空擬推無人機空中快遞

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日本全日空(ANA)計劃於2020年後推出「空中快遞」業務，使用小型無人機進行物資運輸。

共同社報道，「空中快遞」業務有望成為日本向交通不便的山區或島嶼運送生活必需品，以及為災區運輸緊急救援物資的有效手段。此外，日本將來也有可能在城市推出該業務。

全日空管理人員江裕己表示，隨着人口稀少情況的加劇，日本未來對「空中快遞」的需求將會變大。

全日空2016年起開始探討推出無人機業務。去年起，該公司利用在客機及貨機方面積累的技術，在福岡市近海的玄界島多次進行飛行實驗。

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