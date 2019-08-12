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今日 08:13 中國財經 國際財經

華為擬斥資8億美元巴西建新廠房

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面對美國的打壓，中國電訊設備生產商華為努力擴大拉美市場的影響力，計劃未來3年在巴西聖保羅投資8億美元(約62億港元)建造一座工廠。

聖保羅州州長João Doria表示，華為準備建造一家工廠，以滿足巴西在明年3月進行首次5G頻譜拍賣後的需求，亦會供應外國市場。他指出，新工廠將聘用1000名員工，選址將在未來數月內確定。

華為以電郵回覆路透查詢時說，新工廠將可能生產智能手機

華為在巴西開展業務已有21年，在聖保羅州擁有一家工廠，生產與電訊基礎設施相關的設備，僱用2000名員工。

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