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美股本周焦點:歐羅區數據與人民幣波動

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美國股市經歷上周大幅波動後，分析預期本周焦點將集中在一些可反映全球經濟變化的數據，包括歐羅區國內生產總值(GDP)、通脹與零售等數據，人民幣滙價變動也是市場焦點之一。

歐羅區與德國周三將公布第二季GDP數據。市場預期，歐羅區第二季GDP將錄得0.2%增長，德國則可能收縮0.1%。德國經濟欠佳，主要是受中美貿易爭拗拖累。

第二個焦點是人民幣滙率波動。投資者擔心中國容許人民幣貶值，以降低美國加徵關稅措施的影響。不過，人民幣滙率貶值勢頭加劇，將迫使其他新興市場國家央行採取減息措施，紓緩滙率因素對當地經濟造成的影響，全球資金將趨向避險，美元滙價與金價預料受惠。

第三個焦點是美國經濟數據。美國將於周二公布7月消費物價指數，市場關注通脹受到美國關稅政策的影響程度，以及通脹數據對聯儲局9月減息的揭示作用。除了通脹數據外，美國周四公布7月零售銷售數據與工業產值數字，預期將反映當地經濟持續放緩的情況。其他數據包括費城聯儲製造業指數、樓價指數，以及每周公布的新申領失業救助人數等。

第四個焦點是英國經濟數據，包括6月就業報告，以及零售銷售與通脹數據。市場預期當地7月零售銷售將下滑0.3%。同時，分析員預期周五公布的第二季GDP將錄得7年來首次收縮。有關數據將對英倫銀行議息政策有啟示作用。

第五個焦點是美國藍籌業績。本周公布業績的美股主要是零售類股份，包括沃爾瑪(Walmart)、美思(Macy’s)、J.C. Penny、Tapestry、阿里巴巴、京東商城。市場預期，標準普爾必須消費品分項指數成分股第二季利潤平均錄得1.2%升幅。

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