國際財經 即巿股評

上周三(7月31日)加拿大公布其5月國內生產總值(GDP)按年增長1.4%，勝於預期增長1.3%，美元/加元一度跌至一周低位1.3102。然而，上周四(8月1日)美元/加元受美國聯儲局的「鷹派減息」拖累，短線大漲近100點，並回復上升趨勢。上周美元/加元一度升至最高1.3263，並於1.3200收市，連續第三周上升。

事實上，中美貿易戰對油價的影響亦陸續浮現。其中布蘭特期油的價格在一周內下跌逾10%至本年新低55.88美元，已比4月時的高位74.36美元下跌逾20%，以廣泛定義原油經已進入熊市階段。油價的急跌加劇加元走弱幅度，與此同時，周三(8月7日)美國能源信息署(EIA)公布的原油庫存增加238.5萬桶，遠高於市埸預期減少253.4萬桶，美元/加元一度升至最高1.3342，創6月19日以來的逾六周新高。

值得留意的是，中東緊張局勢仍然為油價提供一定的支撐，加上沙特阿拉伯方面指不會容忍油價持續下滑，布蘭特期油現價已從低位反彈近3%，同時美元/加元亦從高位1.3342回調逾100點至最低1.3212。未來應留意加拿大將於今晚(8月9日)公布其7月就業人口數據，若結果較預期好的話，美元/加元或有機會重新展開下跌趨勢。

技術分析方面，美元/加元從7月19日開始展開上升趨勢，並形成上升通道。但美元/加元在升至六周高位1.3342（由5月31日高位1.3561至7月19日低位1.3012下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平）後受到明顯沽壓，在一日內匯價已回調逾100點。由於油價已跌至年內新低，加上沙特方面不容許油價持續下跌，油價繼續反彈的機會十分大，而美元/加元亦很大機會跌破上升通道，並再次下探前低位1.3000水平。

交易策略方面，早前於7月29日於1.3220建立的美元/加元沽盤（下望1.3040，升穿1.3260止損）已於1.3260平倉，虧損40點。短期內待美元/加元升至1.3300-1.3320區域沽出，下望1.3110，升穿1.3360止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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