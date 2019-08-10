國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)指出，中國已公布的經濟刺激措施，應足以應對現階段中美兩國貿易爭拗所產生的經濟衝擊，但如果貿易爭拗情況惡化與金融穩定性受威脅，該國可能需要增強經濟刺激力度。

IMF執行委員會在7月報告內又重申，各國應該容許滙率有更大彈性，貨幣政策也應有更大透明度，包括披露外滙干預力度。

美國本周較早時把中國列入貨幣操縱國。IMF職員認為，自去年8月以來，人民幣兌美元滙價雖然有所貶值，但人民幣兌一籃子貨幣的滙價大致保持穩定，並估計人民銀行對人民幣滙價的干預很有限。