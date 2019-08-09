國際財經

納瓦羅斥中國操縱滙率 將採激烈行動應對



美國白宮貿易顧問納瓦羅抨擊中國操控滙率，以此獲取貿易競爭優勢。他警告稱，如果中國打算這樣做，美國將採取激烈行動應對。

特朗普促聯儲局減息1厘 稱強美元傷害製造商



美國總統特朗普稱，經濟已被聯儲局的貨幣政策束縛，要求局方減息1厘。他又稱，美國仍在繼續與中國進行貿易談判，但目前不會達成協議，9月與中國的談判可能取消，並稱不會與華為做生意。

美威脅取消貿談 納指收市挫1%



中美貿易戰升溫，美國晶片股應聲下跌，加上環球經濟前景看淡，納指一度急挫1.60%，收市仍跌1%；道指早段挫280點，不過尾段一度倒升35點，收市仍回落90點或0.34%；標指下滑0.66%。英特爾、Micron與Nvidia都跌超過2%；對貿易戰敏感的Caterpillar回落2.16%；油股也受壓。

北方聯盟提信任動議 促意大利盡快大選



意大利政治危機持續發酵，組成聯合政府兩大黨之一北方聯盟黨，周五向國會提交對政府不信任動議，進一步顯示其倒閣決心。

外圍焦點簡訊

￭ 美國7月PPI按月增0.2%，按年升1.7%，均符預期；核心PPI按月跌0.1%，顯示通脹疲弱，按年增1.7%。

￭ 憂英國經濟衰退，鎊兌美元滙價曾低見1.2025美元，跌0.89%；歐羅受惠避險需求，兌美元尾段升0.21%；日圓兌美元揚0.43%。

￭ 紐約期金收報1508.5美元，反覆跌1美元。

￭ 紐約期油升3.7%，每桶收報54.50美元，布蘭特期油升2%。

￭ 意大利政局不穩，資金流向德債避險，10年期債息跌1.75個基點，至負0.572厘。

￭ 英國第二季經濟近7年來首見收縮，德國6月出口創近3年來最大跌幅，英、法、德股分別收跌0.44%、1.11%及1.28%。

￭ 外管局副局長陸磊對央視稱，中國出現跨境資金大進大出的可能性不大。

￭ 人民銀行第二季貨幣政策報告稱，穩健的貨幣政策要保持鬆緊適度，適時適度實施逆周期調節。

民航局向國泰發重大安全風險警示



新華社報道，針對國泰航空(00293)近期先後發生飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客訊息等事件，民航局向其發出重大航空安全風險警示。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25842點，較昨日恒指收市低水97點。

￭ ADR港股比例指數報25845點，較港收市低94點。

￭ 恒大(03333)預期中期純利按年跌約49%；核心淨利潤跌45%。恒大健康(00708)預期中期淨虧損約20億元人民幣。

￭ 潤泥(01313)中期盈利按年跌6.46%；派中期息26仙。

￭ 浙商銀行(02016)中期盈利按年增16.07%，不派中期息。

￭ 億京荃灣映日灣首批推238伙，截至周五的四天累收超過2700張，超購逾10倍。