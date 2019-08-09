國際財經

美國總統特朗普周五表示，不會與華為做生意，又指未準備好與中國達成貿易協議，這番言論恐加劇中美貿易戰，美國晶片股領跌，加上環球經濟前景看淡，拖累美股表現，道指周五早段挫280點，盤中曾低見26097點。

特朗普稱，正與中國溝通，未準備好達成協議，會觀察事態發展，可能取消9月的貿易談判。他又要求聯儲局再減息1厘，因強美元正傷害製造業。

道指尾段曾倒升35點，即市高位觸及26413點，收市仍反覆下跌90點或0.34%，報26287點。標指下滑0.66%，收報2918點。納指挫1%，收報7959點，盤中跌幅一度擴大至1.60%。個別股份方面，IBM重挫2.83%收市，為表現最差的道指成分股；晶片股英特爾、美光(Micron)與英偉達(Nvidia)都跌超過2%，費城半導體指數回落1.81%，蘋果則回吐0.82%；對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar回落2.16%；油股受壓，埃克森美孚下滑2.13%。麥當勞將推出廉價優惠餐，股價抽高1.44%，為升幅最大的道指成分股。

歐洲兩大經濟體系數據未如理想，英國第二季經濟近7年來首見收縮，德國6月出口創近3年來最大跌幅，歐股向下，英、法、德股分別跌0.44%、1.11%及1.28%。

經濟恐衰退 英鎊兩年半低

投資者憂慮英國經濟或衰退，鎊滙曾見2017年1月以來低位，兌1.2025美元，跌0.89%，尾段在低位徘徊，報1.2033美元，下滑0.82%。受避險資金追捧，歐羅升0.21%，兌1.1202美元；日圓兌每美元上揚0.43%，報105.61。美滙指數報97.54，跌0.08%。另一避險資產黃金反覆，紐約期金收報1508.5美元，跌1美元。意大利政局不穩，資金流向德債避險，意大利10年期國債孳息升28個基點，至1.817厘，德國10年期債息跌1.75個基點，至負0.572厘。

市場預期油組將進一步減產支持油價，紐約期油升3.7%，每桶收報54.50美元，倫敦布蘭特期油收市升2%，至58.53美元。

美國7月生產物價指數（PPI）按月增0.2%，按年升1.7%，均符合預期，惟撇除食品、能源及貿易服務的核心PPI按月跌0.1%，為2015年10月以來首次下跌，顯示通脹數據仍然疲弱，按年則增1.7%。