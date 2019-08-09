國際財經

美國總統特朗普發表的言論顯示，中美貿易談判前景可能惡化，但外圍金價周五變動不大，單周升幅則是6月底以來最佳。

紐約12月期金收市跌1美元或者少於0.1%，每盎斯報1508.5美元，本周累計升3.5%。

特朗普較早時指出，中美代表可能在9月無法展開貿易談判，但他對此不感到困擾。消息曝光後，美國股市下滑，但對金價影響有限。

回顧本周，投資者關注中美貿易爭拗、全球經濟增長放緩，以及美國債息下滑等問題，避險資金流入金市顯著增加，金價突破並守穩在1500美元水平以上。