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今日 02:38 國際財經

美股尾段回穩 道指收復逾200點失地

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中美貿易戰再度升溫，兩國下月談判甚至可能取消，拖累美股道指中段曾跌280點；其後在油價加快上升，以及消費品股造好支持下，股市低位有吸納，道指尾段收復逾200點失地；科技股表現相對較差。

截至本港時間凌晨約2時16分，道指報26312點，跌66點或0.25%；早段高位觸及26372點，跌幅只有5點，中段曾低見26097點，跌幅達到280點；標普500指數現時報2922點，跌16點或0.54%；納指報7968點，跌70點或0.88%。

麥當勞將推出廉價優惠餐，股價抽高1.54%，暫時為升幅最大的道指成分股；迪士尼反彈0.97%，藥廠默克升0.83%。IBM、英特爾跌幅都超過2%，對貿易戰敏感的Caterpillar都下挫逾2%。

特朗普:或取消中美貿易談判

美國總統特朗普表示，雖然美國仍與中國進行貿易談判，但目前不會達成協議，而下月兩國的談判可能取消。這意味談判破裂，中美貿易戰隨時加劇。

特朗普又稱，美國將不會與華為做生意。外電引述消息人士指出，因應中方宣布暫停採購美國農產品，華府亦推遲審批美國企業向華為供貨的出口許可。

另外，特朗普呼籲美國聯儲局下調利率1厘，稱強勢美元正在傷害美國製造商，聯儲局需要降低利率。

數據方面，美國7月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.2%，符合預期，6月上升0.1%；按年上升1.7%，與預期相同。

美元偏軟，ICE美滙指數報97.49，回吐0.13%。歐羅抽高0.26%，報1.1208美元；英國政局未明，鎊回落0.59%，報1.2062美元；美元兌日圓進一步下滑，現跌0.49%，每美元報105.55日圓。

國際油價大幅回升，紐約9月期油現報每桶54.62美元，上揚3.96%；倫敦布蘭特10月期油報58.65美元，攀升2.21%。

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