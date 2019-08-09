國際財經

德國《明鏡》周刊(Der Spiegel)報道，當地檢察官擬向平治汽車母公司戴姆勒(Daimler)罰款8億至10億歐羅(70.36至87.95億港元)，作為戴姆勒被指涉及「柴油門」的處罰。

德國汽車監督局KBA已經確定戴姆勒在C系與E系柴油引擎汽車安裝非法軟件，令到汽車較易通過廢氣測試。事件涉及28萬輛汽車。

根據報道，檢察官考慮以每輛車罰款5000歐羅的基準，對戴姆勒進行罰款。檢察官辦公室發言人回應稱，案件仍在調查中，今年底之前不會有結論。戴姆勒發言人以案件正在審查中而拒絕評論。