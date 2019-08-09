國際財經

意大利政局再起風雲、中美貿易戰持續、英國「硬脫歐」風險未消除，市場亦關注全球央行減息潮，歐洲股市中段持續下跌，道期挫逾百點。

截至本港時間傍晚6時28分，道指期貨暫報26240點，跌125點。英國富時100指數報7264點，跌21點或0.3%；德國DAX指數報11736點，跌109點或0.9%；法國CAC 40指數報5340點，跌47點或0.88%；意大利富時MIB指數報20349點，挫491點或2.36%。

美國總統特朗普再炮轟聯儲局，抱怨美元強勢影響國內製造業，歸咎局方沒有大幅減息，以及之前逐步收緊銀根所致，形容是聯儲局「每步都錯」的結果，再次呼籲聯儲局大幅減息。

意大利方面，總理孔特(Giuseppe Conte)會見總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)，討論當前政治危機，因為五星運動與北方聯盟的分歧白熱化，而北方聯盟領袖、副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)表示，成立一年的聯合政府無法繼續運作，現時唯一可行的是重新大選。

脫歐方面，英國首相約翰遜強調，國會必須落實2016年脫歐公投的決定，在10月31日離開歐盟。英國《金融時報》較早時報道，約翰遜領導的保守黨政府預期在9月初國會復會後，將面對反對派提出的不信任動議案。

數據方面，英國第二季GDP較前季下滑0.2%，較市場預期的持平差，表現亦是自2012年第四季後最差。按年增速則從第一季的1.8%放緩至1.2%，為2018年初以來最低增速。

紐約原油期貨現時每桶報52.8美元，升0.26美元或0.49%；倫敦布蘭特期油報57.79美元，升0.41美元或0.71%。