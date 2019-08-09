國際財經 即巿股評

過去兩周美股頭搖又尾擺，進入飄移境界，但筆者於《信報》及網站一連數篇呼籲唔好咁睇死股市，好彩美股都叫識彈，經歷美股上周連敗後，本周初開始反彈，標普連升三日，累彈93點或3.3%。

標普暫受制十天線

以黃金比率角度看，標普6月初見過最低2728，之後7月初升至3027的紀錄新高，上周一度回調至最低見過2822點，但收市仍企在回調0.618上，隨後周二起錄三連升，隔晚更升穿回調0.382的2973點，收造2938，即暗示美股或有機會回勇，短期阻力為10天線，即2947點。

美股回勇，要多謝美國特朗普唔LIKE強勢美元，狂噴聯儲局兼要求大幅降息外，亦要鳴謝泰國、印度及泰國先後減息抬轎，簡接撐起全球股市。不過有得就必有失，央行劈息下令主要敵人黃金即發惡，金價不單止踢穿2013年4月19日的高位1495美元，更突破埋1500美元關。

金價升穿長期阻力

依圖論勢睇，金價在2011年1921美元見頂，於2015年在1046美元摸底，按黃金比率分析，金價剛好升穿回調0.5倍(1482美元)的阻力，下個目標睇1587美元，但大家要小心，黃金周線RSI達82.9，即短線好大機會會好CHOK。

筆者本身是黃金大好友，信仰喺「IN GOLD WE TRUST」，另一個身份喺白銀戰隊成員，意思即是睇好銀價。白銀作為貴金屬，一度成為全球貨幣，後來被黃金取代，但市場仍稱白銀為窮人黃金，面對金價率先跑出，白銀絶對不容忽視。

白銀遠比黃金平

按過往30年金銀比率睇(圖一)，一盎司黃金可換到59盎司白銀，惟近年金價飆升，銀價仍處低位，金銀比率現達88，即金價遠比白銀貴，但响現在央行瘋狂亂印，金價大跌都難，意味銀價好大機會追落後。

市場上已經有投資者率先部署買銀，從全球已上市的白銀ETF持倉(圖二)看到，與黃金ETF持倉未破高位不同，白銀ETF持倉已創新高，所以值得將少部分資產投資白銀。

點樣投資白銀，除了在某中資銀行或金鋪買白銀實物外，亦可在美國買ETF，其上市編號為SLV，當然有槓桿3倍的白銀ETF，但銀價可以好CHOK，筆者只傾向推薦SLV，以現價買入，萬一銀價回調一成半止蝕，暫時目標上望睇20美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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