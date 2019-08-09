國際財經

意大利政局風起雲湧、中美貿易戰持續、英國「硬脫歐」風險未消除，市場又關注全球央行減息潮、經濟增長前景與外滙市場動態，投資氣氛趨審慎，歐洲股市早段下挫。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7255點，跌30點或0.42%；德國DAX指數報11779點，跌65點或0.56%；法國CAC 40指數報5357點，跌30點或0.56%；意大利富時MIB指數報20434點，挫407點或1.95%。

道指期貨暫報26253點，跌112點。

美國總統特朗普稍早時再炮轟聯儲局，抱怨美元強勢，歸咎局方沒有大幅減息，以及之前逐步收緊銀根所致，形容是聯儲局「每步都錯」的結果。他再次呼籲聯儲局大幅減息。

美國政府頒布臨時規定，禁止聯邦機構及承包商採購包括華為在內等5間中國公司的電訊設備。美國其後據報已推遲就批准當地企業重新開始與華為進行交易作出決定。美國參議員魯比奧(Marco Rubio)亦促請特朗普政府不要允許企業向華為出售產品。市場關注華為事件會否為中美下月貿易談判帶來重大變數。

意大利政局急劇升溫，總理孔特(Giuseppe Conte)會見總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)，討論當前政治危機，因為組成聯合政府的兩大反建制政黨，包括五星運動與北方聯盟的分歧白熱化。其後，北方聯盟領袖、副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)表示已向孔特表明，成立一年的聯合政府無法繼續運作，現時唯一可行的是重新舉行大選。

英國脫歐方面，英國首相約翰遜強調，國會必須落實2016年脫歐公投的決定，在10月31日離開歐盟。英國《金融時報》較早時報道，約翰遜領導的保守黨政府預期在9月初國會復會後，將面對反對派提出的不信任動議案。不過，即使不信任動議被通過，約翰遜也不會即時辭職，而是延至10月底英國脫歐後才提前舉行大選，以貫徹其脫歐承諾。

油價延續上日漲逾2%的強勢，因石油出口國組織(OPEC)減產的預期提供支撐，加上伊朗緊張局勢持續，抵消全球經濟可能因中美貿易戰而步入衰退的悲觀情緒。紐約原油期貨現時每桶報52.61美元，升0.07美元或0.13%；倫敦布蘭特期油報57.45美元，升0.07美元或0.12%。