國際財經

亞洲央行爆發減息潮，印尼和菲律賓央行相繼下調指標利率，並預料可能很快會進一步減息。

路透引述印尼央行副行長、理事Dody Budi Waluyo表示，如果金融市場企穩，央行將能夠再次減息，並稱近期貨幣戰擔憂引發的動盪應該是暫時的。

他稱，如果看一下過去兩天的動盪走勢，會發現印尼盧比走勢和金融市場已經好轉，如果這種趨勢持續，央行希望能夠下調利率。至於下次減息的具體時間將取決於政策會議上的評估。但如果風險可測，央行將確定近期減息時機。

談及貿易紛爭，Waluyo指出，印尼央行正在做準備，以防中美全面爆發貿易戰，包括兩國互徵報復性關稅及貨幣戰。貨幣戰可能拖累新興市場貨幣。他續說，包括澳洲、印度、新西蘭和泰國在內的其他國家央行已減息，這意味該些國家都感受到貿易戰的影響。

另外，菲律賓央行行長迪奧克諾(Benjamin Diokno)接受外電訪問時預計，今年年內還將進一步放鬆貨幣政策，稱關鍵利率再降25個基點有可能發生在今年9月或第四季，同時今年還有可能將銀行存款準備金率再下調100個基點。

印尼央行早前決定比美國更快一步減息，作出近兩年來首次減息，削弱利率25點子至5.75厘。菲律賓昨日亦把指標利率下調四分一厘至4.25厘，符合市場預期，是美國7月底減息後，第八個跟隨的國家。