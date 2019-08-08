國際財經

《華爾街日報》報道，美國聯邦調查局(FBI)正尋求外判商監察社交傳媒，以確定其潛在威脅。此舉預期勢令FBI與Facebook (fb)等社媒發生私隱爭拗。

根據報道，FBI上月洽商聘用外判商，使用「早期警示工具」(early alerting tool)，更早為類似近日發生的槍擊案作預告。

不過，使用有關工具可能觸犯社媒定下的保障私隱規則，因為fb已表明，不容許有關監察用戶內容的行為發生。

fb拒評上述消息。Twitter未有回應傳媒相關查詢。