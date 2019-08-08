國際財經

中國貿易數據理想，加上美國就業市場仍然穩健，紓緩投資者對經濟的憂慮，帶動美股道指周四高開，一度漲376點，即市高見26383點。歐洲股市也造好，美滙反覆靠穩。美國總統特朗普再炮轟聯儲局，抱怨美元強勢，歸咎局方沒有大幅減息，以及之前逐步收緊銀根所致，形容是聯儲局「每步都錯」的結果。

道指收市升371點或1.43%，報26378點，主要受油股及科技股帶動，蘋果和微軟都彈高逾2%，雪佛龍則抽升3.47%，30隻道指成分股全部造好；標指收市漲1.88%，報2938點；納指更有2.24%的進賬，收報8039點，重越8000點心理關口。

美股三大指數周一齊下滑約3%，經過近日回升，標指與納指本周至今已重回升軌，其中標指累計倒升0.2%，納指漲0.4%，道指則仍倒退0.4%。歐洲股市周四顯著造好，Stoxx 600指數升1.66%，英法德升幅介乎1.21%至2.31%。

日圓突破106 美債息回揚

中國外貿表現勝預期，投資者避險情緒消退，美滙指數走勢反覆，尾段升0.09%，報97.64。日圓兌每美元一度升穿106關口，見105.9。

歐羅在1.12美元水位爭持。英鎊亦先漲後跌0.07%，兌1.213美元，英鎊兌歐羅曾跌0.4%，至每歐羅兌92.65便士的兩年低位，反映投資者持續憂慮硬脫歐的影響。

美德兩國的國債孳息周三在資金避險下走低，周四反彈，美國10年期債息曾高見1.791厘，尾段回順。紐約期金從6年高位回落，收市仍守在1500美元以上，每盎斯報1509.5美元，漲0.7%。

市場揣測沙地阿拉伯可能再商議減產來支持油價，利好國際油價走勢，紐約期油收市漲2.8%，每桶報52.54美元；布蘭特期油亦升2.1%，每桶報57.38美元。

股神畢非德支持的美國食品公司卡夫亨氏(Kraft Heinz)，受到逾10億美元開支及減值撥備影響，截至6月29日止上半年歸屬股東的純利8.54億美元或每股70美仙，按年大減逾半；扣除特殊項目，該公司同期每股盈利1.44美元，亦少過分析師預測的每股1.89美元。卡夫亨氏股價早段一度急挫15.6%，見26美元歷史新低，收市仍推8.5%。

美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數意外減少8000人，至經季節調整後的20.9萬人，好過預測的21.5萬人；前周的數字則向上修訂多2000人，至21.7萬人。

相對較能反映勞工市場走勢的4周平均首次申領失業救濟人數，上周增加250人，至21.225萬人。數字反映美國勞工市場仍然穩健。