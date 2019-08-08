國際財經

路透引述伊拉克官員稱，伊國接近與英國石油(BP)及意大利石油巨擘Eni，達成興建輸油管道的協議，並放棄與美國石油巨擘埃克森美孚(ExxonMobil)進行多年的洽談。

根據報道，BP與Eni將負責興建兩條位於伊拉克南部的油管，並營運該個投資金額4億美元的項目。有關管道項目是伊拉克與埃克森美孚洽談多年、投資額530億美元項目的一部分，但埃克森美孚因合約細節與安全考量而一直拖延談判。

埃克森美孚與Eni拒評上述消息。BP未有回應傳媒相關查詢。