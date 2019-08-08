國際財經

市場關注全球央行減息潮、經濟增長前景與外滙市場動態，美股經歷上日「過山車」後，周四高開高走，道指中段升幅擴大至超過300點，三大指數齊升逾1%；科技股續帶領升勢，納指重越8000點關，幾乎已完全收復本周初段的失地。

截至本港時間凌晨約零時21分，道指報26309點，升302點或1.16%；標普500指數報2928點，升44點或1.56%；納指報8003點，升141點或1.79%。30隻道指成分股之中有29隻股價造好，陶氏上揚3.88%，暫時為表現最強的成分股。油股雪佛龍跟隨油價攀升，現時上漲2.44%。科技股表現普遍不俗，蘋果抽高1.56%，微軟彈升2.18%。

納指重越8000點關

投資者密切關注美國聯儲局的貨幣政策前景，美國芝加哥聯儲總裁埃文斯日前表示，聯儲局上周減息以來的事態發展可能會給經濟帶來阻力，為政策的進一步寬鬆提供理由。由此可反映，聯儲局9月的下一次會議上估計至少減息25點子，並可能下調更多舉動。

另外，在聯儲局減息的同時，全球央行掀起了「減息潮」。本周稍早，紐西蘭、印度、泰國等國家相繼宣布減息。據不完全統計，截至目前，今年以來已有25個經濟體相繼宣布減息，其中紐西蘭、土耳其等國的減息幅度超出預期，令全球市場震驚。

同時，市場繼續評估美國經濟的衰退風險。太平洋投資管理有限公司(Pimco)警告，美國國債最終或走向負孳息率。美國10年和30年期國債孳息率周三均跌至今年以來的最低水平，30年期孳息率距離2016年觸及的創紀錄低位2.088%僅差幾個點子。目前，美國10年期國債孳息率維持在1.728厘。

「新債王」岡拉克警告，預計2020年美國總統大選前，美國經濟陷入衰退的機會高達75%，高於6月時估計的65%。同時，美國國債孳息率曲線出現0.4厘「倒掛」，其後通常會出現問題，聯儲局知道要減息，但衰退命運已接近被確定。

國際貿易關係繼續受到關注，美國政府頒布臨時規定，禁止聯邦機構及承包商採購包括華為在內等5間中國公司的電訊設備。雖然中美貿易糾紛近期多番升級，但中美談判代表據報仍有望9月在華盛頓舉行另一輪貿易談判，而中美雙方本月計劃舉行視頻會議，將為下月會談重新涉及實質性問題奠定基礎。

市場避險情緒降溫，資金流出國庫券市場，價格下滑，美國10年期債息抽升7.35個基點，報1.758厘。

美元偏軟，ICE美滙指數回吐0.04%，報97.51。美元兌日圓表現差，退守至106.05日圓，下滑0.21%；澳元呈強報68.1美仙，抽升0.74%。

油價反彈，紐約9月期油暫回升2.96%，每桶報52.60美元；倫敦布蘭特10月期油上漲2.15%，每桶報57.44美元。