國際財經

市場關注全球央行減息潮、經濟增長前景與外滙市場動態，美股經歷昨日「過山車」後，今日顯著走高。

截至本港時間晚上約11時05分，道指報26178點，升171點或0.66%；標普500指數報2914點，升30點或1.06%；納指報7971點，升108點或1.38%。

投資者密切關注美國聯儲局的貨幣政策前景，美國芝加哥聯儲總裁埃文斯日前表示，聯儲局上周減息以來的事態發展可能會給經濟帶來阻力，為政策的進一步寬鬆提供理由。由此可反映，聯儲局9月的下一次會議上估計至少減息25點子，並可能下調更多舉動。

另外，在聯儲局減息的同時，全球央行掀起了「減息潮」。本周稍早，紐西蘭、印度、泰國等國家相繼宣布減息。據不完全統計，截至目前，今年以來已有25個經濟體相繼宣布減息，其中紐西蘭、土耳其等國的減息幅度超出預期，令全球市場震驚。

同時，市場繼續評估美國經濟的衰退風險。太平洋投資管理有限公司(Pimco)警告，美國國債最終或走向負孳息率。美國10年和30年期國債孳息率周三均跌至今年以來的最低水平，30年期孳息率距離2016年觸及的創紀錄低位2.088%僅差幾個點子。目前，美國10年期國債孳息率維持在1.728厘。

「新債王」岡拉克警告，預計2020年美國總統大選前，美國經濟陷入衰退的機會高達75%，高於6月時估計的65%。同時，美國國債孳息率曲線出現0.4厘「倒掛」，其後通常會出現問題，聯儲局知道要減息，但衰退命運已接近被確定。

國際貿易關係繼續受到關注，美國政府頒布臨時規定，禁止聯邦機構及承包商採購包括華為在內等5間中國公司的電訊設備。雖然中美貿易糾紛近期多番升級，但中美談判代表據報仍有望9月在華盛頓舉行另一輪貿易談判，而中美雙方本月計劃舉行視頻會議，將為下月會談重新涉及實質性問題奠定基礎。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7259點，升60點或0.84%；德國DAX指數報11800點，升150點或1.29%；法國CAC 40指數報5360點，升94點或1.79%；意大利富時MIB指數報20752點，升213點或1.04%。